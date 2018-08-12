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В Кении иностранец погиб после укуса бегемота
12:06
Фото: bing.net
В Кении погиб турист, атакованный бегемотом, передают зарубежные СМИ. Жертвой огромного африканского животного стал 66-летний житель Тайваня. Мужчина попытался подойти к бегемоту поближе, чтобы сфотографировать.
Как сообщает кенийское издание The Star, бегемот укусил тайваньского туриста, который подошел к нему слишком близко. Травма груди оказалась смертельной. Рядом с погибшим иностранцем находился его друг, который также получил травмы.
ЧП случилось неподалеку от гостиницы. Предположительно, несколько бегемотов могли подойти к отелю в поисках пастбищ. Дело в том, что на территории других районов отмечается повышение уровня воды, поэтому животные столкнулись с некоторыми трудностями.
Согласно данным официальной статистики, с начала этого года в Кении уже шесть человек стали жертвами бегемотов. В частности, в тот же день на озере Найваша был смертельно травмирован местный рыбак.
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