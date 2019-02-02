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Президент Боливии прибыл в Венесуэлу поддержать Мадуро
2.2.2019 17:15
Фото: twimg.com
Боливийский лидер Эво Моралес прибыл в Каракас, чтобы поддержать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.
По словам Моралеса, от лица своего народа он выражает поддержку брату-президенту Мадуро "перед лицом переворота и вмешательства империи".
Империя, пытающаяся вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, намерена присвоить чужое "национальное достояние, нарушая международное право", - написал Эво Моралес в своем микроблоге в Twitter. По словам президента Боливии, его государство собирается поддерживать диалог, чтобы не допустить столкновений.
Ранее появились сведения о намерении Центробанка Венесуэлы продать Объединенным Арабским Эмиратам порядка пятнадцати тонн золота. Сделка была отменена из-за повышенного внимания международного сообщества к готовящейся транзакции. Однако позднее Компания Noor Capital из ОАЭ объявила о приобретении трех тонн венесуэльского золота.
В Москве, прокомментировав последние события в Каракасе, заявили о том, что не признают главой государства Хуана Гуайдо, провозгласившего себя не так давно и.о. президента Венесуэлы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не получали какого-либо послания от лидера оппозиции Венесуэлы, которого воспринимают исключительно как спикера парламента.
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