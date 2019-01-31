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Песков: Кремль не признает Гуайдо главой Венесуэлы
15:45
Фото: vladtime.ru
Российские власти пока не получили послание от Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что с текстом ознакомятся, если он поступит.
Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент в Москве не воспринимают господина Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Он является лишь спикером парламента. Лидером Венесуэлы для официальной Москвы, остается Николас Мадуро. Именно он и его правительство являются российскими партнерами в этом латиноамериканском государстве, пояснил пресс-секретарь российского президента.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что смена власти в Каракасе может оказаться очень выгодной для крупнейших кредиторов его страны — Китая и России.
Напомним, накануне во Внуково возвратился самолет Boeing 777, совершавший рейс в Каракас. По данным российских СМИ, воздушное судно с регистрационным номером VP-BJG совершило взлет в международном аэропорту им. Симона Боливара, который находится близ Каракаса и добралось до российской столицы примерно через одиннадцать с половиной часов. Что или кто могло находиться на борту этого самолета, остается неизвестным.
Незадолго до этих событий Гуайдо объявил о вероятных попытках вывоза из страны до двадцати тонн золота из запасов Центробанка. Прокомментировав эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что не располагает сведениями о намерениях Москвы вывозить золотые запасы Венесуэлы.
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