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Венесуэла продала несколько тонн золота компании из ОАЭ
13:34
Фото: downloadwallpapers.info
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов совершила сделку с Центробанком Венесуэлы, купив три тонны золота. Как заявили представители руководства фирмы, это произошло еще на прошлой неделе. По данным ТАСС, пока в этой латиноамериканской стране полностью не урегулируют политический кризис, компания будет воздерживаться от новых подобных сделок.
Ранее агентство Рейтер, цитируя высокопоставленные источники в Каракасе, сообщило о намерении Центробанка Венесуэлы продать ОАЭ порядка пятнадцати тонн золота. Позднее стало известно о приостановке планировавшейся сделки по продаже драгоценного металла за рубеж. Как передавало агентство Блумберг, это случилось из-за повышенного внимания международного сообщества к готовящейся транзакции.
Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо Венесуэлы на фоне политического кризиса объявил себя "главой государства". Вскоре в прессе появились предположения о том, что может произойти с золотым запасом этой латиноамериканской страны.
В минувший четверг, 31 января Банк России официально опроверг распространившиеся в прессе публикации о тридцати тоннах венесуэльского золота, якобы находившиеся в его хранилищах и вывезенного в Дубай. В СМИ тогда писали, что вырученные от этой сделки деньги уже переданы Каракасу.
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