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В Екатеринбурге пройдет конференция, посвященная главным версиям гибели группы Дятлова
1.2.2019 16:29
Фото: livejournal.com
В субботу, 2 февраля, в уральской столице состоятся конференция и вечер памяти группы Дятлова, которые при неустановленных до сих пор обстоятельствах погибли шестьдесят лет назад.
Как передает агентство "Интерфакс-Урал", ожидается выступление более двадцати докладчиков.
По словам Юрия Кунцевича, возглавляющего общественный фонд "Памяти группы Дятлова", среди участников конференции будут представители разных городов, на протяжении многих лет пытающиеся разгадать зловещую тайну, которая случилась в горах Северного Урала более полувека назад.
Кунцевич отметил, что докладчики собираются представит различные версии событий, происходивших на перевале с группой Дятлова.
Прокомментировав заявления о возобновлении расследования, глава фонда отметил, что исследователи очень долго ждали этого решения. Как только глава СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее указание, появилась "реальная возможность и юридическая, и фактическая пойти в любой архив", чтобы ознакомиться с любыми, даже засекреченными бумагами, сказал Кунцевич.
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