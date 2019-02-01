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В США растет число жертв непогоды
1.2.2019 14:29
Фото: bp.blogspot.com
В Соединенных Штатах более двадцати человек погибли из-за сильных морозов, передает телевизионный канал Fox News. Со ссылкой на экстренные службы отмечается, что люди замерзают на улицах и собственных домах, а также становятся жертвами аварий и несчастных случаев, которые спровоцированы холодами и снегопадами.
На сегодняшний день в медицинские учреждения доставлены сотни человек с обморожениями и простудными заболеваниями, отмечают американские СМИ.
В частности, в Чикаго, где ранее были зафиксированы смертельные случаи, большинство работодателей объявило четверг нерабочим днем. В городе отмечаются перебои с электро- и водоснабжением, нарушена транспортная связь, продолжают отменять авиарейсы. По причине аномальных морозов пришлось поджечь железнодорожные рельсы - только так по ним смогли курсировать поезда.
Согласно прогнозам синоптиков, скоро произойдет резкое потепление. В штатах, на которые обрушились морозы, столбик термометра поднимется сразу на 27 градусов.
Напомним, ранее была официально подтверждена гибель пяти человек.
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