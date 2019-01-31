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В США жертвами морозов и снегопадов стали пять человек
31.1.2019 15:52
Фото: pan.md
В Соединенных Штатах пять человек погибли в результате сильных холодов, передает ТАСС. По причине непогоды, обрушившейся на страну, в аэропортах Среднего Запада пришлось отменить в общей сложности свыше двух тысяч рейсов.
Жертвами очень сильных для США морозов, которые сопровождаются обильным падением снега, на сегодняшний день уже стали пять человек. В Иллинойсе, где воздух накануне охладился до минус 30,6 (ощущалось как минус 45,6 градуса), мужчина погиб, случайно попав под отвальный снегоочиститель.
Житель Милуоки в штате Висконсин (температура там вчера опускалась до минус 28,9 и воспринималась, с учетом ветра и осадков, как 43,9) замерз насмерть в собственном гараже, а в Индиане супруги получили смертельные травмы в дорожной аварии, спровоцированной чрезвычайно плохими погодными условиями.
Последний трагический случай был зафиксирован в пригороде Детройта (штат Мичиган), где 70-летний мужчина скончался, выйдя на мороз слишком легко одетым, передает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в местных экстренных службах.
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