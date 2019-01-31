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Похититель картины Куинджи принес извинения всем россиянам


31.1.2019 22:34
Похититель картины Куинджи принес извинения всем россиянамФото: МВД России

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Денис Чуприков выразил сожаление из-за случившегося и даже попросил прощения у всех россиян.
 
Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, задержанный признался, что ему сейчас очень стыдно.

По словам Ивана Мельникова, когда Дениса Чуприкова посетили члены ОНК, мужчина признался, что ему очень стыдно. 31-летний подозреваемый попросил передать, что приносит извинения всем россиянам, ему очень жаль.

О Чуприкове на данный момент известно, что он появился на свет в Крыму и прописан в Феодосии. Являясь гражданином РФ, он занимает пост гендиректора ООО "Мегаполис". В течение семи лет мужчина состоит в гражданском браке, у него на иждивении имеется младенец, родившийся в прошлом году. Во время беседы с членами ОНК Чуприков сообщил, что в прошлом периодически посещал музеи, преимущественно, "когда вход в них был бесплатным".

По словам мужчины, он инвалид 2-ой группы, поэтому общественники обратились к администрации изолятора временного содержания, где сейчас находится фигурант этого громкого дела, с просьбой уделить особое внимание состоянию здоровья арестанта, передает агентство "Интерфакс".

Напомним, Дениса Чуприкова задержали уже через несколько часов после того, как он на глазах у посетителей похитил картину Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее. Первоначально мужчина заявил, что не совершал никакого преступления. При этом он затруднился ответить, где находился в воскресенье днем, когда произошло ЧП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 282

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