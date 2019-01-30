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Минкультуры: Картина Куинджи немного пострадала во время похищения
30.1.2019 11:05
Фото: 8-poster.ru
На похищенном из Третьяковской галереи и уже найденном полотне Архипа Куинджи эксперты выявили повреждения, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей российского Минкультуры отмечается, что ущерб, нанесенный произведению искусства, можно считать незначительным.
Как пояснил руководитель департамента музеев ведомства Владислав Кононов, во время недавних событий картине был нанесен ущерб в виде незначительных потертостей. Последствия кражи предстоит устранять специалистам, вероятнее всего, Русского музея.
В Минкультуры РФ отметили, что картина немного пострадала, предположительно, когда преступник совершенно варварским способом транспортировал, а потом прятал полотно. Решение о том, где будут проводиться восстановительные работы, совместно примут представители руководства Русского музея и Третьяковки.
По словам Кононова, экспертизу работы Куинджи провели семь специалистов Третьяковской галереи. В их числе был главный хранитель, ученые и реставраторы, которые осуществляли выезд вместе с мобильной лабораторией. Применив различное оборудование, в частности, микроскопы, они не усомнились в подлинности полотна.
Предполагается, что сегодня, 30 января, на Петровке, 38, в присутствии директоров Русского музея и ГТГ состоится передача картины.
Напомним, ранее в норвежском Музее Мунка заявили о том, что следят за историей с похищением полотна Архипа Куинджи, пытаясь оценить вероятные последствия произошедшего. Вместе с тем, несмотря на недавний инцидент, музей продолжает подготовку к выставке в Третьяковке.
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