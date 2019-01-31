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В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
31.1.2019 22:10
Фото: sputnik.by
В Бразилии до 99 человек возросло число жертв прорыва дамбы, передает ТАСС.
Со ссылкой на официального представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс Флавиу Годинью отмечается, что уже удалось установить личности пятидесяти семи погибших.
Без вести пропавшими на сегодняшний день продолжают числиться по меньшей мере 259 человек. Как подчеркнул Годинью, поисково-спасательная операция в районе прорыва активно продолжается. Представитель регионального управления гражданской обороны считают, что шансы найти выживших уже почти нулевые.
Авария случилась утром минувшей пятницы, 25 января. В результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами предприятий металлургической промышленности, на комплексы административных зданий компании Vale и множество жилых домов обрушпились грязевые потоки. Позже выяснилось, что ни одна из систем аварийного оповещения вовремя не сработала.
Позднее поисково-спасательные работы на месте ЧП пришлось прервать из-за угрозы другой дамбы в том же регионе. Спустя некоторое время они были возобновлены.
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