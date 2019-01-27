|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Бразилии вновь начали искать пропавших после прорыва дамбы
27.1.2019 23:45
Фото: 1tv.ru
В Бразилии возобновлены поисково-спасательные мероприятия на месте прорыва плотины компании Vale, передает РИА Новости.
Ранее операция в муниципалитете Брумадинью была приостановлена из-за угрозы прорыва еще одного сооружения - сработала система аварийного предупреждения на шахте Коррегу-ду-Фейжан.
По данным бразильских СМИ, ранее возникла угроза прорыва еще одной дамбы на территории того же муниципалитета Брумадинью в штате Минас-Жерайс из-за продолжающихся в регионе дождей. В потенциально опасной зоне оказались более двадцати тысяч местных жителей. Предполагалась экстренная эвакуация населения, однако позже людям жителям разрешили вернуться в свои дома.
Глава министерства регионального развития страны Густаву Кануту пояснил, что в системе дренажа сооружения выявлена поломка, и специалисты незамедлительно приступят к ее устранению. Вместе с тем, уровень воды не достиг опасной отметки, поэтому угрозы прорыва, даже с учетом осадков, нет. Министр также отметил, что сирены прозвучали по инициативе компании Vale, проявившей повышенную осторожность.
В результате несколько часов назад было принято решение о возобновлении поисковых мероприятий на месте прорыва дамбы.
Согласно официальным данным, найдены тела тридцати семи человек, пропавшими без вести на данный момент считаются порядка 280 местных жителей. Предполагается, что операция по их поиску может продолжаться на протяжении нескольких недель.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|