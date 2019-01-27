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Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за трагедии в Брумадинью
27.1.2019 15:04
Фото: e-news.su
Глава РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи с трагедией в Брумадинью. Согласно официальным данным, жертвами прорыва дамбы стали уже как минимум сорок жителей штата Минас-Жерайс, еще 250 до сих пор считаются пропавшими.
Владимир Путин выразил бразильскому коллеге соболезнования в связи с трагическим происшествием в штате Минас-Жерайс. Президент РФ попросил передать его слова родственникам и близким жертв инцидента, а пострадавшим пожелал как можно быстрее восстановить здоровье.
ЧП случилось утром минувшей пятницы, 25 января, когда прорвало дамбу, которая сдерживала воду с отходами предприятий металлургической промышленности. В результате грязевые потоки залили комплексы административных зданий компании Vale и множество жилых домов. Уже известно, что не сработала ни одна из систем аварийного оповещения.
Власти Бразилии опасаются, что количество погибших в будущем может увеличиться. Предполагается, что поисково-спасательные мероприятия продлятся в течение нескольких недель.К настоящему времени сотрудникам экстренных служб удалось спасти свыше 360 человек. В больницы после случившегося были доставлены двадцать три пострадавших.
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