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Под Иркутском маршрутка врезалась в лесовоз: погибли 4 человека, пять в больнице
31.1.2019 16:33
Фото: pinimg.com
В Иркутской области произошла крупная дорожная авария - столкнулись маршрутное такси и лесовоз.
В результате ЧП, случившегося на трассе Иркутск - Усть-Уда, погибли четыре человека, пять с травмами доставлены в медицинские учреждения.
Как передают региональные СМИ с ссылкой на представителей местного полицейского главка, число пострадавших уточняется. Известно, что жертвами аварии стали водитель маршрутки и трое его пассажиров.
Согласно предварительным выводам дорожных инспекторов, водитель такси "Тойота Хайс", направлявшийся в Иркутск, врезался в лесовоз "Камаз", который в тот момент стоял на проезжей части. Обстоятельства случившегося сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования.
Как отметили в Минздраве Иркутской области, в числе пяти пострадавших в больницу после аварии доставили одного ребенка с травмами средней степени тяжести. Двое взрослых были госпитализированы с серьезными травмами, рассказали представители ведомства.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Таджикистане, где девять человек погибли в результате падения машины в реку Пяндж. Жертвами смертельной аварии, случившейся в ночное время на трассе Душанбе — Калаихумб — Хорог, стали четверо взрослых и пятеро детей.
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