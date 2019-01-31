ИнтерНовости - новости в стране и мире
Галкин отреагировал на претензии Ахеджаковой
Галкин отреагировал на претензии Ахеджаковой
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Адвокат Арашукова-старшего собирается обжаловать его арест Адвокат Арашукова-старшего собирается обжаловать его арест
Похититель картины Куинджи принес извинения всем россиянамПохититель картины Куинджи принес извинения всем россиянам
СМИ: Дженнифер Энистон готовится стать матерьюСМИ: Дженнифер Энистон готовится стать матерью
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбыВ Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
Шоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на УкраинеШоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на Украине

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Иркутском маршрутка врезалась в лесовоз: погибли 4 человека, пять в больнице


31.1.2019 16:33
Под Иркутском маршрутка врезалась в лесовоз: погибли 4 человека, пять в больницеФото: pinimg.com

В Иркутской области произошла крупная дорожная авария - столкнулись маршрутное такси и лесовоз.

В результате ЧП, случившегося на трассе Иркутск - Усть-Уда, погибли четыре человека, пять с травмами доставлены в медицинские учреждения.

Как передают региональные СМИ с ссылкой на представителей местного полицейского главка, число пострадавших уточняется. Известно, что жертвами аварии стали водитель маршрутки и трое его пассажиров.

Согласно предварительным выводам дорожных инспекторов, водитель такси "Тойота Хайс", направлявшийся в Иркутск, врезался в лесовоз "Камаз", который в тот момент стоял на проезжей части. Обстоятельства случившегося сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования.

Как отметили в Минздраве Иркутской области, в числе пяти пострадавших в больницу после аварии доставили одного ребенка с травмами средней степени тяжести. Двое взрослых были госпитализированы с серьезными травмами, рассказали представители ведомства.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Таджикистане, где девять человек погибли в результате падения машины в реку Пяндж. Жертвами смертельной аварии, случившейся в ночное время на трассе Душанбе — Калаихумб — Хорог, стали четверо взрослых и пятеро детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 370

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинатеВ Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть странуВласти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
В Сочи экстренно сел лайнер, на котором избили стюардессуВ Сочи экстренно сел лайнер, на котором избили стюардессу
В Чечне машина сорвалась в пропасть: погибли три человекаВ Чечне машина сорвалась в пропасть: погибли три человека
Пропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонииПропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 825


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru