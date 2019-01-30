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В Таджикистане 9 человек погибли при опрокидывании машины в реку Пяндж
30.1.2019 12:44
Фото: autoreview.ru
В Таджикистане минувшей ночью девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает РИА Новости.
Трагический инцидент случился на трассе Душанбе — Калаихумб — Хорог.
По предварительным данным, водитель машины марки Opel, потеряв управление, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автомобиль, съехав с проезжей части, рухнул в реку Пяндж. Жертвами аварии стали четверо взрослых и пятеро детей.
Как отметила пресс-секретарь Комитета по ЧС страны Умеда Юсуфи, водитель выжил. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося.
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