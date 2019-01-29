Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лишенного неприкосновенности сенатора от КЧР задержали на заседании Совфеда

12:15

Фото: vse.media



Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали сразу после того, как Совет Федерации на закрытой части пленарного заседания в среду дал согласие на его арест, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на собственный информированный источник отмечается, что речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено по факту совершенного девять лет назад убийства.



Как стало известно, в ходе заседания был заслушан доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки. В зале также присутствовали руководитель СКР Александр Бастрыкин и его заместитель. В результате Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты, сразу после вынесения соответствующего решения. Сведения о том, что сенатор взят под стражу, уже подтвердили представители Следственного комитета.



Пленарное заседание верхней палаты парламента, проходившее сегодня, состоялось в закрытом режиме. Первоначально об этом информации не поступало. На вопросы журналистов в пресс-службе Совфеда поясняли, что сенаторам предстоит провести обсуждение неких организационных вопросов. Более конкретных комментариев тогда не последовало.



В 2010 году в Черкесске было совершено покушение на главу движения "Адыге-Хасэ". Задержанные по делу об убийстве Аслана Жукова в ходе допросов говорили о том, что заказчиком преступления являлся Рауф Арашуков. Кроме того, правоохранители располагают данными о том, что сенатор может оказаться причастен к гибели советника президента КЧР. Покушение на Фраля Шебзухова также произошло в 2010 году.



Автор: Злата Богатова

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