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В Душанбе не подтвердили сведения о переброске боевиков из Пакистана


09:20
В Душанбе не подтвердили сведения о переброске боевиков из ПакистанаФото: news-vendor.com

Власти Таджикистана не смогли подтвердить информацию о переброске боевиков к афганской границе, передает ТАСС.

Напомним, ранее о готовящихся провокациях сообщил замглавы российского МВД Игорь Зубов.

Как заявили в управлении информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана, на сегодняшний день в Душанбе не располагают сведениями о скоплении боевиков у границ. Иностранные дипломаты отметили, что обстановка на севере Афганистана, особенно в приграничных районах, остается достаточно напряженной. Однако ситуация на данный момент полностью контролируется таджикскими пограничниками.

В МИД республики также прокомментировали прогнозы о возможном потоке беженцев в РФ, который может быть спровоцирован резким обострением обстановки на границе Таджикистана и Афганистана. По мнению представителей официального Душанбе, такие опасения являются совершенно беспочвенными и преждевременными.

Ранее замглавы российского МВД Игорь Зубов рассказал о переправке к таджикской границе боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства" (ИГ). Представитель ведомства подчеркивал, что экстремистов доставляют на вертолетах из Пакистана. По мнению Зубова, речь может идти о подготовке неких масштабных провокаций с целью выдавливания значительного числа беженцев к российской границе.

В конце прошлого года глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что РФ намерена укреплять базу на территории Таджикистана, учитывая сохраняющуюся нестабильность в соседнем Афганистане.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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