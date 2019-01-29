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В Душанбе не подтвердили сведения о переброске боевиков из Пакистана
09:20
Фото: news-vendor.com
Власти Таджикистана не смогли подтвердить информацию о переброске боевиков к афганской границе, передает ТАСС.
Напомним, ранее о готовящихся провокациях сообщил замглавы российского МВД Игорь Зубов.
Как заявили в управлении информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана, на сегодняшний день в Душанбе не располагают сведениями о скоплении боевиков у границ. Иностранные дипломаты отметили, что обстановка на севере Афганистана, особенно в приграничных районах, остается достаточно напряженной. Однако ситуация на данный момент полностью контролируется таджикскими пограничниками.
В МИД республики также прокомментировали прогнозы о возможном потоке беженцев в РФ, который может быть спровоцирован резким обострением обстановки на границе Таджикистана и Афганистана. По мнению представителей официального Душанбе, такие опасения являются совершенно беспочвенными и преждевременными.
Ранее замглавы российского МВД Игорь Зубов рассказал о переправке к таджикской границе боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства" (ИГ). Представитель ведомства подчеркивал, что экстремистов доставляют на вертолетах из Пакистана. По мнению Зубова, речь может идти о подготовке неких масштабных провокаций с целью выдавливания значительного числа беженцев к российской границе.
В конце прошлого года глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что РФ намерена укреплять базу на территории Таджикистана, учитывая сохраняющуюся нестабильность в соседнем Афганистане.
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