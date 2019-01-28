|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
МВД: к южным границам России перебрасывают боевиков из Пакистана
28.1.2019 16:59
Фото: twimg.com
В сторону южных границ РФ на вертолетах перебрасывают боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства", заявил замглавы российского МВД Игорь Зубов. По его словам, учитывая складывающуюся у границы Таджикистана обстановку, возможны некие масштабные провокации.
Рассказав о переброске боевиков из Пакистана, Игорь Зубов отметил, что речь может идти о подготовке крупных провокаций. Следствием такого рода инцидентов вполне может стать выдавливание значительного числа беженцев в сторону России. Заявление было сделано в ходе итоговой коллегии МВД по Татарстану.
По словам Зубова, сейчас особо пристального внимания требуют приезжающие в нашу страну уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Хоть они и стали вести себя в последнее время "более законопослушно", нельзя забывать о ввозимой ими идеологии и их устремлениях, подчеркнул заместитель главы МВД России.
Согласно данным официальной статистики, в течение 2018 года на территории РФ было ликвидировано тридцать семь террористических ячеек, члены которых планировали различные атаки, преимущественно, в южных регионах России. По мнению силовиков, экстремисты нередко привлекают в качестве исполнителей преступлений именно уроженцев государств Центральноазиатского региона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|