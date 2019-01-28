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МВД: к южным границам России перебрасывают боевиков из Пакистана


28.1.2019 16:59
МВД: к южным границам России перебрасывают боевиков из ПакистанаФото: twimg.com

В сторону южных границ РФ на вертолетах перебрасывают боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства", заявил замглавы российского МВД Игорь Зубов. По его словам, учитывая складывающуюся у границы Таджикистана обстановку, возможны некие масштабные провокации.

Рассказав о переброске боевиков из Пакистана, Игорь Зубов отметил, что речь может идти о подготовке крупных провокаций. Следствием такого рода инцидентов вполне может стать выдавливание значительного числа беженцев в сторону России. Заявление было сделано в ходе итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По словам Зубова, сейчас особо пристального внимания требуют приезжающие в нашу страну уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Хоть они и стали вести себя в последнее время "более законопослушно", нельзя забывать о ввозимой ими идеологии и их устремлениях, подчеркнул заместитель главы МВД России.

Согласно данным официальной статистики, в течение 2018 года на территории РФ было ликвидировано тридцать семь террористических ячеек, члены которых планировали различные атаки, преимущественно, в южных регионах России. По мнению силовиков, экстремисты нередко привлекают в качестве исполнителей преступлений именно уроженцев государств Центральноазиатского региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 372

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