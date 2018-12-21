Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: РФ намерена укреплять базу в Таджикистане до урегулирования обстановки в Афганистане

21.12.2018 17:03

Фото: informing.ru



В ближайшем будущем РФ намерена укреплять базу на территории Таджикистана, учитывая сохраняющуюся нестабильность в соседнем Афганистане, заявил российский лидер Владимир Путин. По словам президента, урегулирование обстановки может произойти лишь в процессе договоренностей между представителями всех политических сторон.



Российская Федерация пока вынуждена укреплять базу в Таджикистане, ведь на территории Афганистана сохраняется напряженность внутриполитической обстановки. На эту тему глава РФ Владимир Путин говорил в минувший четверг, когда состоялась его ежегодная большая пресс-конференция. По словам российского президента, лишь договоренности "между сторонами политического процесса в самом Афганистане" способны оказать эффективное воздействие на стабилизацию внутренней обстановки в этом государстве. До тех пор, пока этого достичь не удалось, РФ будет заниматься укреплением свей военной базы в Таджикистане.



Выразив надежду на то, что участники политического процесса смогут сесть за стол переговоров, Путин отметил, что Москва сейчас готова оказывать содействие процессу стабилизации в Афганистане. Россия предполагает развивать двустороннее экономическое взаимодействие и участвовать в разных международных проектах, в частности, ТАПИ (проект магистрального газопровода). Посредством ТАПИ Туркмения собирается в будущем поставлять газ в Афганистан, Индию и Пакистан. Предполагается, что от месторождения Галкыныш, расположенного на юге Туркменистана, маршрут протянется до индийского Фазилка.



Обстановка в Афганистане остается неспокойной из-за существенного укрепления позиций экстремистов, которые проявляют активность на территории разных регионов страны. При этом боевики, входящие в состав подразделений, действующих на востоке, севере и юге Афганистана, все чаще присягают на верность "Исламскому государству" (террористическая группировка, официально запрещенная в РФ).



201-я база, которая сейчас дислоцируется в Душанбе и Бохтаре, на сегодняшний день является самым крупным военным объектом РФ за пределами нашего государства. В соглашении, подписанном осенью 2012 года, говорится о том, что это подразделение будет оставаться в Таджикистане вплоть до 2042 года.



Автор: Злата Богатова

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