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В Венесуэле за протестный период погибли не менее 40 человек
29.1.2019 19:30
Фото: s.mediasole.ru
В Венесуэле по меньшей мере сорок человек погибли в ходе продолжающихся акций протеста, передает ТАСС.
По данным ООН, за период с 21 января в стране было задержано порядка 850 человек.
Как заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, в Венесуэле за период с 21 января погибли как минимум сорок человек. Прокомментировав продолжающиеся акции протеста на брифинге в Женеве, он отметил, что погибшие "были убиты в разных ситуациях".
Со ссылкой на свидетельства очевидцев утверждается, что по меньшей мере двадцать шесть погибших были смертельно ранены проправительственными силами либо членами проправительственных вооруженных групп. Смертельные случаи фиксировались на демонстрациях, организованных между 22 и 25 января.
Как минимум пять человек убиты силовиками, которые незаконно осуществляли рейды в районах, населенных бедняками. Как подчеркнул Колвилл, такие операции правоохранители проводят после манифестаций. Кроме того, массовые протестные акции нередко сопровождались грабежами. Жертвами таких преступлений стали не менее одиннадцати жителей Венесуэлы, заявил представитель ООН.
Напомним, ранее обстановку в Венесуэле прокомментировал глава российского МИД. По мнению Сергея Лаврова, Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Каракасе, тогда как лидеры венесуэльской оппозиции действуют по указке Соединенных Штатов, отказываясь от каких-либо уступок законному руководству страны.
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