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Лавров: Вашингтон взял открытый курс на свержение власти в Венесуэле
15:24
Фото: rueconomics.ru
Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Каракасе, считает глава отечественного дипломатического ведомства.
Как заявил Сергей Лавров, лидеры венесуэльской оппозиции действуют по указке Вашингтона, отказываясь от каких-либо уступок законному руководству страны.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Москве встревожены складывающейся ситуацией. Министр заявил, что действия Вашингтона и его ближайших союзников по вопросу Венесуэлы в нашей стране воспринимают как грубое нарушение всех норм международного права. Власти США практически взяли "открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - подчеркнул руководитель отечественного внешнеполитического ведомства.
Министр также отметил, что лидеры оппозиции Венесуэлы не соглашаются "ни на какие уступки властям в Каракасе", так получают соответствующие получает указания от американской стороны. Руководители оппозиционного движения, объявившие ранее о двоевластии, намерены добиваться отказа режима от власти любыми способами.
Лавров прокомментировал записку помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Послание, в котором идет речь о неких солдатах в Колумбии, по мнению российского министра, наводит на многие мысли, если учитывать заявления об интервенции в Венесуэлу, доносящиеся в последнее время из Вашингтона.
Ранее в Вашингтоне заявили о том, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционный лидер Хуан Гуаидо уже обладает полным правом на активы государства. Поэтому руководство США будет применять все "экономические и дипломатические средства"для коммерческих трансакций венесуэльского правительства.
Напомним, военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал главой государства оппозициионного лидера Хуана Гуаидо. Официальное заявление полковника Хосе Луиса Сильвы в Каракасе расценили как государственную измену и "акт трусости по отношению к отечеству".
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