Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: Вашингтон взял открытый курс на свержение власти в Венесуэле

15:24

Фото: rueconomics.ru



Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Каракасе, считает глава отечественного дипломатического ведомства.



Как заявил Сергей Лавров, лидеры венесуэльской оппозиции действуют по указке Вашингтона, отказываясь от каких-либо уступок законному руководству страны.



По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Москве встревожены складывающейся ситуацией. Министр заявил, что действия Вашингтона и его ближайших союзников по вопросу Венесуэлы в нашей стране воспринимают как грубое нарушение всех норм международного права. Власти США практически взяли "открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - подчеркнул руководитель отечественного внешнеполитического ведомства.



Министр также отметил, что лидеры оппозиции Венесуэлы не соглашаются "ни на какие уступки властям в Каракасе", так получают соответствующие получает указания от американской стороны. Руководители оппозиционного движения, объявившие ранее о двоевластии, намерены добиваться отказа режима от власти любыми способами.



Лавров прокомментировал записку помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Послание, в котором идет речь о неких солдатах в Колумбии, по мнению российского министра, наводит на многие мысли, если учитывать заявления об интервенции в Венесуэлу, доносящиеся в последнее время из Вашингтона.



Ранее в Вашингтоне заявили о том, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционный лидер Хуан Гуаидо уже обладает полным правом на активы государства. Поэтому руководство США будет применять все "экономические и дипломатические средства"для коммерческих трансакций венесуэльского правительства.



Напомним, военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал главой государства оппозициионного лидера Хуана Гуаидо. Официальное заявление полковника Хосе Луиса Сильвы в Каракасе расценили как государственную измену и "акт трусости по отношению к отечеству".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.1.2019 16:59 МВД: к южным границам России перебрасывают боевиков из Пакистана

МВД: к южным границам России перебрасывают боевиков из Пакистана 28.1.2019 14:03 Макрон не намерен отвечать критиковавшим его итальянским министрам

Макрон не намерен отвечать критиковавшим его итальянским министрам 27.1.2019 15:04 Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за трагедии в Брумадинью

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за трагедии в Брумадинью 27.1.2019 12:52 В Каракасе назвали госизменой отказ военного атташе подчиняться Мадуро

В Каракасе назвали госизменой отказ военного атташе подчиняться Мадуро 25.1.2019 12:13 СМИ: Зятя Трампа два раза не допускали к совершенно секретной информации