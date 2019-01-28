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В Китае казнен водитель, умышленно направивший джип в толпу
12:16
Фото: pilguheit.ee
В Китае казнен Ян Цзаньюнь, по вине которого минувшей осенью погибли пятнадцать человек, более сорока получили ранения.
Преступление было совершено на территории уезда Хэндун.
Мужчина, умышленно направивший внедорожник Land Rover в толпу людей в сентябре прошлого года, был приговорен к смерти спустя три месяца - приговор вынесли в декабре.
Согласно материалам уголовного дела, Ян Цзаньюнь умышлено направил машину в скопление прохожих. После этого он покинул автомобиль и начал наносить ножевые удары всем, кто попадался ему на пути. При вынесении приговора учитывалось, что преступление было совершено в самом центре города Хэнъян. В результате убийцу признали опасным для общества и полностью лишили всех политических прав до конца жизни.
Как пишут китайские СМИ, приговор привели в исполнение еще 18 января 2019 года, однако лишь сейчас об этом объявили официально.
Напомним, в начале года Верховный народный суд Китая оставил в силе вердикт о высшей мере для злоумышленника, ранившего одиннадцать воспитанников детского сада. Преступник, устроивший восемь лет назад резню в дошкольном учреждении, явился с повинной, но судьи заявили, что этого мало для изменения наказания.
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