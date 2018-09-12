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В Китае автомобиль въехал в толпу: погибли 3 человека, более 40 пострадали
11:16
Фото: twimg.com
В Китае три человека погибли из-за въехавшей в толпу автомашины, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, пострадали более сорока человек.
Причины ЧП устанавливают следователи.
По меньшей мере три человека стали жертвами дорожного инцидента, который произошел в городе Хэндун в провинции Хунань (Центральный Китай). Как передает новостной портал Sina, в толпу прохожих врезался красный внедорожник Land Rover. Перед этим машина неожиданно покинула проезжую часть.
Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов отмечается, что ранения получили сорок три человека. Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
В китайских СМИ уже названо имя водителя, который был задержан на месте происшествия. внедорожником управлял некий Ян Цзанъюнь. В прошлом он уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Сведений о вероятных мотивах преступления пока нет. Расследование продолжается.
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