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Полиция задержала американца, убившего родителей и семью своей девушки


28.1.2019 17:41
Полиция задержала американца, убившего родителей и семью своей девушкиФото: vk.me

В Соединенных Штатах пойман 21-летний Дакота Териот, устроивший стрельбу в Луизиане к западу от Нового Орлеана.

Как уже сообщалось, жертвами преступления стали пять человек. Все они были застрелены в собственных домах.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Луизиана, в числе жертв Териота - семья его подруги. Расправившись с ними, молодой человек поехал домой и убил собственных родителей. Сразу после этого он покинул штат, направившись на восток.

Полицейские рассказали, что подозреваемый, вероятно, пытавшийся скрыться от правосудия, успел добраться до штата Виргиния, где его и задержали.

Молодому человеку уже предъявлены обвинения по целому ряду преступлений - ему инкриминируется не только убийство первой степени, но и вторжение в чужой дом, а также незаконное использование оружия. Сведений о том, что могло стать мотивом для массового убийства, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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