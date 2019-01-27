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В США разыскивают 21-летнего жителя Луизианы по подозрению в убийстве пяти человек
27.1.2019 21:37
Фото: tts.lt
В американском штате Луизиана застрелены пять человек, убийце удалось скрыться.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, личность подозреваемого уже установлена, им является 21-летний местный житель.
Со ссылкой на источники в полицейском управлении штата сообщается, что утром минувшей субботы были зафиксированы сразу два случая стрельбы к западу от Нового Орлеана. Сначала выстрелы прогремели в округе Ливингстон, где погибли три человека, а потом жертвами стали двое людей в округе Асенсьон.
По мнению правоохранителей, приступивших к расследованию, к обоим инцидентам причастен 21-летний молодой человек. Местному жителю, мотивы действий которого устанавливаются, удалось скрыться. Полиция ведет его поиск, подчеркивая, что подозреваемый вооружен и может оказаться крайне опасным.
Напомним, неподалеку от университета штата Пенсильвания, расположенного на северо-востоке США, были застрелены три человека, еще двое получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.
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