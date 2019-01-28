|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил, что не совершал преступления
28.1.2019 14:56
Фото: МВД России
Мужчина, задержанный за похищение картины Куинджи из Третьяковки, отказывается признаваться в содеянном, передает ТАСС.
По данным правоохранителей, подозреваемый при этом не может ответить, где он находился в воскресенье днем, когда было совершено преступление.
Столичным правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого в дерзком похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Напомним, картина была украдена из Третьяковки на глазах многочисленных посетителей. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, которого уже задержали в Подмосковье.
Задержанный, указав место, где находится полотно выдающегося российского художника, отказался признавать вину в краже картины. Судя по кадрам, сделанным в момент его поимки, подозреваемый заявил о том, что не имеет понятия, за что его задерживают. Видеозапись была опубликована МВД России.
Операция по задержанию проводилась в подмосковном поселке Заречье сотрудниками МВД и ФСБ. Позднее на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области полицейские нашли и изъяли спрятанную им картину.
В ходе общения с оперативниками задержанный также поясняет, что является законопослушным гражданином РФ, не нарушал Конституцию РФ и законы. В прошлом, отметил мужчина, у него никогда не было проблем с полицией. При этом он не ответил, где был в момент совершения преступления. Подозреваемый указал на не очень хорошую память, признавшись, что ему надо ее, наверное, освежить.
Напомним, полотно Куинджи "Ай-Петри. Крым" было украдено из Третьяковской галереи накануне, в день, когда отмечалось 177-летие художника.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|