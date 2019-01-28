Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил, что не совершал преступления

28.1.2019 14:56

Фото: МВД России



Мужчина, задержанный за похищение картины Куинджи из Третьяковки, отказывается признаваться в содеянном, передает ТАСС.



По данным правоохранителей, подозреваемый при этом не может ответить, где он находился в воскресенье днем, когда было совершено преступление.



Столичным правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого в дерзком похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Напомним, картина была украдена из Третьяковки на глазах многочисленных посетителей. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, которого уже задержали в Подмосковье.



Задержанный, указав место, где находится полотно выдающегося российского художника, отказался признавать вину в краже картины. Судя по кадрам, сделанным в момент его поимки, подозреваемый заявил о том, что не имеет понятия, за что его задерживают. Видеозапись была опубликована МВД России.



Операция по задержанию проводилась в подмосковном поселке Заречье сотрудниками МВД и ФСБ. Позднее на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области полицейские нашли и изъяли спрятанную им картину.



В ходе общения с оперативниками задержанный также поясняет, что является законопослушным гражданином РФ, не нарушал Конституцию РФ и законы. В прошлом, отметил мужчина, у него никогда не было проблем с полицией. При этом он не ответил, где был в момент совершения преступления. Подозреваемый указал на не очень хорошую память, признавшись, что ему надо ее, наверное, освежить.



Напомним, полотно Куинджи "Ай-Петри. Крым" было украдено из Третьяковской галереи накануне, в день, когда отмечалось 177-летие художника.



Автор: Злата Богатова

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