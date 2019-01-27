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Полотно Куинджи похищено из Третьяковской галереи
27.1.2019 21:18
Фото: freeads.uz
Из Третьяковской галереи похищена картина выдающегося отечественного художника Архипа Куинджи, передает РИА Новости со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.
В Минкультуры подтвердили сведения о том, что указанное произведение искусства на данный момент в галерее отсутствует.
Как передает канал НТВ, дерзкое преступление было совершено на глазах многочисленных посетителей Третьяковки. Злоумышленник, выдавая себя за сотрудника музея, подошел к висевшему на стене полотну "Ай-Петри. Крым" и снял картину со стены. Совершенно спокойно вынув произведение искусства из рамы, грабитель покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время здание галереи переполнено сотрудниками правоохранительных органов, работают эксперты-криминалисты. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, охранники культурного учреждения уже просмотрели записи установленных в залах камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что грабитель имел сообщника, вместе с которым похитил картину.
Необходимо отметить, что преступление совершено в день, когда исполняется 177 лет со дня рождения великого пейзажиста Архипа Куинджи. Над картиной "Ай-Петри" он работал в период в 1898 по 1908 годы.
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