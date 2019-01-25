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Четвертый из напавших на полицейских в КБР умер на операционном столе
25.1.2019 12:40
Фото: pinimg.com
В одной из больниц Нальчика скончался мужчина, экстренно доставленный в медучреждение после вооруженного нападения на сотрудников полиции.
Как передает "Интерфакс-Юг", пациент умер на операционном столе.
Врачи не успели спасти мужчину, который был ранен во время попытки напасть на полицейских. Пациент умер во время операции, отметили представители правоохранительных органов Кабардино-Балкарии
По последним данным, сотрудник полиции, пострадавший в результате инцидента, успешно прооперирован. Состояние пациента стабилизировалось, пока он остается в реанимационном отделении.
ЧП случилось накануне примерно в 18 часов по местному времени, когда экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль на пересечении улиц Идарова и Суворова. Четверо мужчин, вооруженных ножами, выйдя из машины, попытались атаковать сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трех преступников ответным огнем, еще один нападавший был тяжело ранен и госпитализирован.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, личность злоумышленников и мотивы их действий устанавливают специалисты.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе скончался сотрудник Росгвардии, который был тяжело ранен осенью прошлого года в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны в Краснодаре. Младший сержант полиции 1997 года рождения был экстренно прооперирован сразу после ЧП, однако ранение головы оказалось смертельным.
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