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Скончался сержант Росгвардии, раненый осенью в Краснодаре


15.1.2019 20:09
Скончался сержант Росгвардии, раненый осенью в КраснодареФото: sobitie.com.ua

Врачам не удалось спасти сотрудника Росгвардии, который был тяжело ранен осенью прошлого года в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны.

Младший сержант полиции скончался в одной из больниц Краснодара.

Как передает агентство "Интерфакс", полицейский 1997 года рождения был экстренно прооперирован сразу после ЧП. Однако ранение головы оказалось смертельным - младший сержант, состояние которого на протяжении полутора месяцев оставалось крайне тяжелым, умер.

По данным пресс-службы краевого ГУ Росгвардии, врачи до последнего боролись за жизнь пациента, который получил ранение 29 ноября 2018 года. Но спасти полицейского они не смогли.

Как уже сообщалось, в конце минувшей осени в Краснодаре неизвестный из пистолета расстрелял сотрудников Росгвардии, находившихся в патрульной машине вневедомственной охраны. ЧП случилось рядом с продовольственным магазином на улице Гагарина. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции. Одного из них, прапорщика 1978 года рождения, вскоре выписали. В настоящее время он восстанавливается после огнестрельной травмы предплечья.

В рамках начатого расследования выяснилось, что нападавший готовился к преступлению - он имел при себе еще один пистолет и нож.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 393

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