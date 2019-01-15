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Скончался сержант Росгвардии, раненый осенью в Краснодаре
15.1.2019 20:09
Фото: sobitie.com.ua
Врачам не удалось спасти сотрудника Росгвардии, который был тяжело ранен осенью прошлого года в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны.
Младший сержант полиции скончался в одной из больниц Краснодара.
Как передает агентство "Интерфакс", полицейский 1997 года рождения был экстренно прооперирован сразу после ЧП. Однако ранение головы оказалось смертельным - младший сержант, состояние которого на протяжении полутора месяцев оставалось крайне тяжелым, умер.
По данным пресс-службы краевого ГУ Росгвардии, врачи до последнего боролись за жизнь пациента, который получил ранение 29 ноября 2018 года. Но спасти полицейского они не смогли.
Как уже сообщалось, в конце минувшей осени в Краснодаре неизвестный из пистолета расстрелял сотрудников Росгвардии, находившихся в патрульной машине вневедомственной охраны. ЧП случилось рядом с продовольственным магазином на улице Гагарина. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.
В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции. Одного из них, прапорщика 1978 года рождения, вскоре выписали. В настоящее время он восстанавливается после огнестрельной травмы предплечья.
В рамках начатого расследования выяснилось, что нападавший готовился к преступлению - он имел при себе еще один пистолет и нож.
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