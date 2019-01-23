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Емельяненко: Макгрегору надо следить за своим языком
08:32
Фото: infox.ru
Отечественный боец Федор Емельяненко посоветовал бы ирландцу Конору Макгрегору лучше следить за своим языком, передает ТАСС.
По словам россиянина, действия скандально известного бойца смешанных правил ему не нравятся.
Ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору необходимо следить за тем, что он говорит, считает Федор Емельяненко. Он также отметил, что ему "не нравится то, что делает Макгрегор".
Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Федор Емельяненко пояснил, что не очень хорошо с ним знаком. В прошлом они "встречались, немножко общались". По словам Емельяненко, о Нурмагомедове у него сложилось впечатление как о достаточно культурном и положительном бойце. Оценивая его как спортсмена, боец лишь сказал, что тот является чемпионом UFC, и "это уровень".
Напомним, Хабибу Нурмагомедову удалось защитить пояс чемпиона UFC в легком весе 7 октября. Россиянин одержал победу над Кононом Макгрегором, успешно применив удушение в ходе четвертого раунда. После встречи с ирландцем россиянин спровоцировал серьезную потасовку среди зрителей. В результате по факту инцидента инициировали дисциплинарное разбирательство. Делом занимается Атлетическая комиссия американского штата Невада.
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