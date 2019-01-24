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В Афганистане уничтожен организатор нападения на военную базу, где погибли около 40 человек
24.1.2019 17:52
Фото: sodahead.com
В Афганистане ликвидирован организатор нападения на военную базу в провинции Вардак.
Согласно официальным данным, жертвами атаки стали не менее тридцати шести силовиков. Однако в ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что в результате нападения талибов погибли свыше 120 военных.
Как объявил Национальный директорат безопасности Афганистана, в центральной провинции Вардак уничтожен террорист, организовавший нападение на тренировочный лагерь спецслужб. В результате авиаудара в общей сложности было ликвидировано восемь боевиков запрещенного в РФ радикального движения "Талибан".
Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах страны телевизионный канал TOLONews передает о том, что жертвами инцидента, согласно подтвержденной информации, стали тридцать шесть военнослужащих, еще около шестидесяти были ранены.
В минувший понедельник на военную базу в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак, прорвались несколько автомобилей с боевиками. После того, как заминированная машина взлетела на воздух, террористы начали расстреливать военных. Позднее в СМИ появились сообщения о 126 погибших.
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