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Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
23.1.2019 21:27
Фото: sputnik.ru
Россиянка Алина Загитова после короткой программы лидирует на чемпионате Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в Минске.
Спортсменке удалось получить за свой прокат 75,00 балла.
Отвечая на вопросы журналистов после выступления Алина Загитова призналась, что "ничего не читала" перед тем, как выйти на лед в столице Белоруссии.
На втором месте по итогам короткой программы оказалась еще одна россиянка Софья Самодурова, заработавшая 72,88 балла. Замкнула тройку фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини, ее результат - 65,64 балла.
Отечественная спортсменка Станислава Константинова, получившая от судей за свой прокат 56,76 балла, пока находится на одиннадцатой строке турнирной таблицы.
Предполагается, что произвольная программа одиночниц будет представлена уже в пятницу, 25 января.
В конце прошлого года стало известно о потеплении в отношениях Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Судя по снимку, который опубликовала их коллега Бетина Попова, спортсменки вновь начали общаться после показательных выступлений на первенстве России в Саранске.
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