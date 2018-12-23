Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Загитова и Медведева помирились после поражения в Саранске

23.12.2018 23:33

Фото: vk.me



Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева восстанавливают отношения, судя по снимку, который опубликовала их коллега Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым. Спортсменка сопроводила снимок, появившийся в Instagram, загадочным стикером.



Фото было сделано после показательных выступлений на чемпионате России в Саранске. На снимке запечатлена Евгения Медведева, которая фотографирует Алину Загитову с огромным букетом цветов. Судя по всему, девушки могут наладить отношения, несколько испортившиеся, как писали СМИ, после ухода Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.



Стоит отметить, что по итогам чемпионата России Загитова и Медведева не вошли в тройку призеров.



Напомним, вскоре после Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева приняла решение перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру. По данным ряда источников, перед спортсменка, долгое время тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, попросила тренера оставить Алину Загитову еще на год в статусе юниорки. Однако наставница на это не пошла, что и стало причиной разногласий, которые позднее послужили причиной расставания.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 269

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.12.2018 17:49 Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»

Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу» 17.12.2018 21:40 Состояние Шумахера существенно улучшилось

Состояние Шумахера существенно улучшилось 12.12.2018 22:37 Стадион «Лужники» признан лучшим на планете

Стадион «Лужники» признан лучшим на планете 1.12.2018 13:26 Роналду изменил показания в деле об изнасиловании Майорги

Роналду изменил показания в деле об изнасиловании Майорги 25.11.2018 17:56 Тайский боксер вслед за соперником отправил в нокдаун рефери