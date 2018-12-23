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Загитова и Медведева помирились после поражения в Саранске


23.12.2018 23:33
Загитова и Медведева помирились после поражения в СаранскеФото: vk.me

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева восстанавливают отношения, судя по снимку, который опубликовала их коллега Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым. Спортсменка сопроводила снимок, появившийся в Instagram, загадочным стикером.

Фото было сделано после показательных выступлений на чемпионате России в Саранске. На снимке запечатлена Евгения Медведева, которая фотографирует Алину Загитову с огромным букетом цветов. Судя по всему, девушки могут наладить отношения, несколько испортившиеся, как писали СМИ, после ухода Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Стоит отметить, что по итогам чемпионата России Загитова и Медведева не вошли в тройку призеров.

Напомним, вскоре после Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева приняла решение перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру. По данным ряда источников, перед спортсменка, долгое время тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, попросила тренера оставить Алину Загитову еще на год в статусе юниорки. Однако наставница на это не пошла, что и стало причиной разногласий, которые позднее послужили причиной расставания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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