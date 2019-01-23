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В Афганистане убили американского военного
23.1.2019 12:23
Фото: livejournal.com
Военнослужащий Соединенных Штатов погиб на территории Афганистана, передает ТАСС.
Как указано на портале миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), по факту гибели американского солдата уже проводится расследование.
Инцидент произошел в минувший вторник, 22 января. Какие-либо подробности случившегося пока не приводятся. Известно лишь, что военнослужащий Соединенных Штатов получил смертельные ранения при обстреле со стороны противника.
Ранее стало известно о гибели более 120 афганских силовиков в результате нападения талибов. Боевики атаковали тренировочный лагерь в провинции Майдан-Вардак. Сначала на воздух взлетел заминированный автомобиль, после чего нападавшие начали расстреливать военных. Лишь спустя некоторое время боевики были ликвидированы ответным огнем.
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