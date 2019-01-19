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Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
12:21
Фото: press.lv
С ресурса YouTube удалили фильм "Праздник" режиссера Алексея Красовского. В качестве причины указано нарушение условий использования видеохостинга. Как отметил кинематографист на своей странице в Facebook, лента пока доступна в социальных сетях.
Алексей Красовский показал скриншот с YouTube-страницы его картины, где можно увидеть сообщение о причинах удаления материала. Режиссер сопроводил снимок комментарием: "миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так" и уточнил, что еще "пока жива" раздача на его странице в соцсети "Вконтакте".
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к руководителю российского Минкультуры Владимирау Мединскому с требованием не выдавать картине, которая на тот момент еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, фильм представляет собой "черную комедию о трагической странице" для советского народа.
Красовский отмечал, что не собирается даже пытаться подавать заявление на получение прокатного удостоверения, будучи полностью уверенным в отказе. Сюжет этой ленты посвящен состоятельному семейству, члены которого собирающются отпраздновать Новый год в блокадном Ленинграде. В "Празднике" сыграли Алена Бабенко и Павел Табаков. Премьера картины Красовского в Сети состоялась в ночь на 3 января.
Напомним, осенью прошлого года сам замысел создания такой ленты в Госдуме назвали кощунственной. Как заявил тогда депутат Сергей Боярский, намерение снять некую комедию на такую тему можно считать позором. Прокомментировав планы режиссера Алексея Красовского, ранее создавшего фильм "Коллектор", приступить к съемкам картины "Праздник", Сергей Боярский выражал надежду, что кинематографисту не удастся воплотить свою идею в жизнь. Депутат подчеркивал, что будучи петербуржцем, приложит для этого все усилия.
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