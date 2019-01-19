Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

12:21

Фото: press.lv



С ресурса YouTube удалили фильм "Праздник" режиссера Алексея Красовского. В качестве причины указано нарушение условий использования видеохостинга. Как отметил кинематографист на своей странице в Facebook, лента пока доступна в социальных сетях.



Алексей Красовский показал скриншот с YouTube-страницы его картины, где можно увидеть сообщение о причинах удаления материала. Режиссер сопроводил снимок комментарием: "миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так" и уточнил, что еще "пока жива" раздача на его странице в соцсети "Вконтакте".



Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к руководителю российского Минкультуры Владимирау Мединскому с требованием не выдавать картине, которая на тот момент еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, фильм представляет собой "черную комедию о трагической странице" для советского народа.



Красовский отмечал, что не собирается даже пытаться подавать заявление на получение прокатного удостоверения, будучи полностью уверенным в отказе. Сюжет этой ленты посвящен состоятельному семейству, члены которого собирающются отпраздновать Новый год в блокадном Ленинграде. В "Празднике" сыграли Алена Бабенко и Павел Табаков. Премьера картины Красовского в Сети состоялась в ночь на 3 января.



Напомним, осенью прошлого года сам замысел создания такой ленты в Госдуме назвали кощунственной. Как заявил тогда депутат Сергей Боярский, намерение снять некую комедию на такую тему можно считать позором. Прокомментировав планы режиссера Алексея Красовского, ранее создавшего фильм "Коллектор", приступить к съемкам картины "Праздник", Сергей Боярский выражал надежду, что кинематографисту не удастся воплотить свою идею в жизнь. Депутат подчеркивал, что будучи петербуржцем, приложит для этого все усилия.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 409

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:44 В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более $1 млн

В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более $1 млн 11:33 Россиян предупредили об отмене в США более тысячи авиарейсов из-за непогоды

Россиян предупредили об отмене в США более тысячи авиарейсов из-за непогоды 19.1.2019 21:22 Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа

Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа 19.1.2019 14:40 В Красноярске скончалась знаменитая 91-летняя путешественница баба Лена

В Красноярске скончалась знаменитая 91-летняя путешественница баба Лена 19.1.2019 12:55 Туриста сняли с круиза после прыжка с одиннадцатого этажа лайнера