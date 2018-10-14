Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Позором и кощунством назвали в Госдуме идею комедии о жителях блокадного Ленинграда

14.10.2018 22:52

Фото: mubi.com



Кощунственной назвали в Госдуме замысел черной комедии, сюжет которой связан с блокадой Ленинграда.



Как сообщает РИА Новости, идею режиссера Алексея Красовского подверг резкой критике депутат Сергей Боярский.



По словам Сергея Боярского, само намерение создавать некий комедийный фильм на эту тему можно считать кощунством и позором. Именно так депутат отреагировал на планы режиссера Алексея Красовского, снявшего ранее ленту "Коллектор", приступить к съемкам картины "Праздник". Боярский выразил надежду, что Красовскому не удастся воплотить свою идею в жизнь, а депутат, будучи петербуржцем, приложит для этого все усилия.



Прокомментировав замысел Красовского, Боярский подчеркнул, что эта скорбная страница истории Ленинграда по сей день остается "сакральной, неприкосновенной" для многих поколений жителей Северной столицы. Парламентарий также отметил, что появление такого рода замыслов свидетельствует об отсутствии у современных авторов чувства ответственности перед зрительской аудиторией. Стремясь к творческому самовыражению, культурные деятели нередко допускают и перегибы. В таких случаях публика становится "свидетелями появления столь неуместных экспериментов".



Кинематографист уже объявил о начале сбора денег на эти цели на платформе Planeta.ru. Как указано в описании к фильму, под Новый год в доме Воскресенских собрались "шесть человек и курица", которую готовить некому - из-за суровых времен семейство, живущее "на особом положении", осталось без кухарки. По мнению режиссера, несмотря на некоторые моменты, в целом новый проект представляется ему достаточно светлым.



Автор: Злата Богатова

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