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В Японском море нашли тело летчика Су-34
18.1.2019 21:16
Фото: drealmp.fr
В ходе поисково-спасательной операции найдено тело одного из летчиков столкнувшихся бомбардировщиков Су-34, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что оба пилота спаслись, однако позднее информация была официально опровергнута представителями российского Минобороны.
Сегодня в 8:07, во время отработки маневрирования в рамках планового учебно-тренировочного полета, произошло столкновение двух бомбардировщиков Су-34. Как выяснилось позже, лишь одному из пилотов удалось благополучно катапультироваться после касания самолетов, случившегося над Японским морем, на расстоянии около тридцати пяти километров от побережья.
Экипаж одного из кораблей, которые были задействованы в поисках, обнаружил и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом погибшего пилота. К тому моменту летчик Су-34 уже не подавал признаков жизни.
Поисково-спасательные мероприятия, проводившиеся в районе предполагаемого катапультирования летчиков, были крайне затруднены из-за четырехбалльных волн и сильного ветра.
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