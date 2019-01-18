ИнтерНовости - новости в стране и мире
Израильские СМИ рассказали о деталях плана Трампа по созданию государства Палестина
Израильские СМИ рассказали о деталях плана Трампа по созданию государства Палестина
К границам США движется новый караван мигрантов
К границам США движется новый караван мигрантов
В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок
В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Японском море нашли тело летчика Су-34 В Японском море нашли тело летчика Су-34
Смоленские депутаты хотели бы списать долги за газ, как это сделали в ЧечнеСмоленские депутаты хотели бы списать долги за газ, как это сделали в Чечне
В Нидерландах найдена неизвестная картина Ван Гога В Нидерландах найдена неизвестная картина Ван Гога
Спасшихся летчиков Су-34 доставили на аэродромСпасшихся летчиков Су-34 доставили на аэродром
В Боготе при взрыве в полицейской школе погибли 20 человек, около 70 раненыВ Боготе при взрыве в полицейской школе погибли 20 человек, около 70 ранены

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японском море нашли тело летчика Су-34


18.1.2019 21:16
В Японском море нашли тело летчика Су-34 Фото: drealmp.fr

В ходе поисково-спасательной операции найдено тело одного из летчиков столкнувшихся бомбардировщиков Су-34, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что оба пилота спаслись, однако позднее информация была официально опровергнута представителями российского Минобороны.

Сегодня в 8:07, во время отработки маневрирования в рамках планового учебно-тренировочного полета, произошло столкновение двух бомбардировщиков Су-34. Как выяснилось позже, лишь одному из пилотов удалось благополучно катапультироваться после касания самолетов, случившегося над Японским морем, на расстоянии около тридцати пяти километров от побережья.

Экипаж одного из кораблей, которые были задействованы в поисках, обнаружил и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом погибшего пилота. К тому моменту летчик Су-34 уже не подавал признаков жизни.

Поисково-спасательные мероприятия, проводившиеся в районе предполагаемого катапультирования летчиков, были крайне затруднены из-за четырехбалльных волн и сильного ветра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 333

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса ЛеслиВ Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли
В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человекВ Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек
SDF задержали в Сирии двух боевиков с российскими паспортамиSDF задержали в Сирии двух боевиков с российскими паспортами
В Москве неизвестные похитили фигуранта дела о покушении на экс-депутата ВороненковаВ Москве неизвестные похитили фигуранта дела о покушении на экс-депутата Вороненкова
В Китае в результате обвала на шахте погибли более 20 горняковВ Китае в результате обвала на шахте погибли более 20 горняков

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 819


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru