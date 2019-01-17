Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спасшихся летчиков Су-34 доставили на аэродром

14:50

Фото: brightwallpapers.ru



На аэродром Восточного военного округа доставлены оба летчика столкнувшихся бомбардировщиков Су-34, передает агентство "Интерфакс".



Пилотам сейчас оказывают необходимую помощь медики.



По данным Минобороны РФ, оба летчика уже доставлены на аэродром, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Сведений о состоянии пилотов пока не поступало. В районе катапультирования экипажей активно продолжается поисково-спасательные операция. Мероприятия существенно осложняются из-за плохой погоды - там сохраняются сильные порывы ветра, а уровень волн сейчас достигает четырех баллов.



Ранее ведомство проинформировало о касании в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Это случилось сегодня в 8:07, в ходе отработки маневрирования в рамках планового учебно-тренировочного полета. Столкновение было зафиксировано над Японским морем, на расстоянии около тридцати пяти километров от побережья.



Летчикам удалось катапультироваться, после чего они были найдены и на вертолете доставлены на аэродром. информации о причинах случившегося из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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