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В Кении уничтожены террористы, атаковавшие отель
16.1.2019 15:20
Фото: russiansanfran.com
Кенийские силовики ликвидировали злоумышленников, которые атаковали гостиничный комплекс в Найроби.
По уточненным данным, жертвами теракта стали по меньшей мере пятнадцать человек.
О завершении спецоперации, проводившейся в районе отеля и бизнес-комплекса Dusit, журналистам рассказал президент Кении Ухуру Кениата. По его словам, силовикам удалось ликвидировать всех нападавших. Глава государства отметил, что порядка семисот человек были успешно выведены из отеля и перемещены в безопасные места.
Информации о том, могут ли среди погибших и пострадавших быть иностранные граждане, из официальных источников пока не поступало. Сведения о количестве раненых уточняются.
По данным зарубежных СМИ, о своей причастности к инциденту уже заявили боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки "Аш-Шабаб".
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