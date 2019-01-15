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В Найроби боевики атаковали отель: погибли три человека


15.1.2019 20:44
В Найроби боевики атаковали отель: погибли три человекаФото: komonitor.com.tr

В столице Кении не менее трех человек погибли в результате инцидента, случившегося рядом с отелем. Как передает РИА Новости, около гостиницы Dusit прогремел взрыв, были слышны выстрелы. Предположительно, речь может идти о террористической атаке.

По данным местной газеты Star. в результате ЧП у отеля в Найроби пострадал как минимум один человек. Кенийские правоохранители подтвердили сведения о трех жертвах инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются. У отеля работают сотрудники антитеррористического отдела и отдела уголовного розыска, сообщил журналистам начальник национальной полиции Чарльза Овино. По его словам, инцидент уже квалифицирован как теракт.

Как сообщает информационный портал Nairobi News, на территорию отеля, обстреляв охрану,  ворвались нападавшие. Они прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле, забросав другие машины на парковке взрывными устройствами. Спустя некоторое время одна из бомб также сработала в ресторане Secret Garden.

О своей причастности к нападению заявили радикалы из радикальной организации "Аш-Шабаб" (в РФ деятельность этой исламистской группировки официально запрещена), отмечает агентство Рейтер. Боевики экстремистской организации в основном проявляют активность на территории Сомали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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