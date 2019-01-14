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Группа The Chemical Brothers представит в Москве новый альбом
06:35
Фото: novosti-n.info
Группа The Chemical Brothers собирается привезти в Россию новый альбом, релиз которого намечен на весну.
Предполагается, что концерт в Москве пройдет в начале июня, передает ТАСС.
Как стало известно, в самом начале лета на московской "ВТБ-Арене" пройдет концерт известного электронного коллектива The Chemical Brothers. По словам представителей компании SAV Entertainment, которая организует гастроли легендарных британцев, группа выступит в российской столице в рамках тура в поддержку их новой пластинки No Geography. Предполагается, что концерт состоится 7 июня.
Британцы подготовили для презентации своего девятого альбома потрясающее визуальное шоу, отметили организаторы.
Релиз пластинки намечен на весну. Трек-лист No Geography включает сингл Free Yourself, который поклонники группы хорошо помнят по летним фестивальным выступлениям группы.
Музыкальный коллектив The Chemical Brothers ведет свою историю с 1991 года, когда его создали студенты Манчестерского университета Том Роулендс и Эд Саймонс. Сначала дуэт именовался The Dust Brothers, однако из-за коллектива, который носил такое же название, музыканты придумали новое сочетание, принесшее им мировую славу.
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