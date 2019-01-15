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В Шахтах число жертв взрыва увеличилось до четырех человек
15.1.2019 21:40
Фото: magcity74.ru
До четырех человек возросло количество погибших в результате частичного обрушения дома в Шахтах, передают российские СМИ.
Как сообщил начальник регионального главка МЧС Вячеслав Бутко, спасатели нашли тела мужчины и женщины.
Сотрудники МЧС обнаружили погибшими двух жильцов квартиры No 68 - мужчины и женщины, сообщил журналистам Вячеслав Бутко. Количество жертв трагедии в Ростовской области возросло до четырех человек.
Ранее поступила информация о гибели женщины из квартиры No 72. В прошлом она трудилась в качестве преподавателя в одном из местных колледжей.
На текущий момент остается неизвестной судьба одного человека. Сотрудники экстренных служб активно продолжают мероприятия по разбору завалов. Их действия осложнены из-за риска обрушения конструкций, пострадавших при взрыве.
По уточненным данным, в результате ЧП, случившегося накануне утром в городе Шахты Ростовской области, были повреждены шестнадцать квартир. Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов семь человек.
Администрация города выразила намерение объявить среду, 16 января, траурным днем.
В последний день прошлого года в Магнитогорске из-за утечки бытового газа произошло обрушение в десятиэтажном жилом здании. Были полностью разрушены квартиры целого подъезда. Жертвами трагедии стали тридцать девять человек. Выжить удалось лишь ребенку, которого извлекли в ходе продолжавшейся несколько суток спасательной операции. Сейчас мальчик находится на лечение в Москве, врачи смогли сохранить маленькому пациенту ногу.
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