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СМИ: Одна из жертв взрыва в Париже находилась в отеле напротив сгоревшей булочной


08:37
СМИ: Одна из жертв взрыва в Париже находилась в отеле напротив сгоревшей булочнойФото: oblgazeta.ru

Одна из жертв взрыва в Париже в момент ЧП находилась в отеле, расположенном напротив сгоревшей булочной

Как пишет газета El Pais, жительница Испании отправилась во Францию на несколько дней вместе с мужем. Супруги оставили дома троих детей.

Туристка из Испании была смертельно ранена, когда находилась в одном из номеров парижского отеля Mercure Paris Opеra Lafayette. В результате недавнего ЧП в булочной, расположенной напротив гостиницы, 38-летняя Лаура Санс Номбела пострадала из-за взрывной волны. где через пару часов врачи констатировали смерть женщины. По данным газеты, в родном Толедо она работала в одном из супермаркетов в качестве кассира.

Отмечается, что погибая женщина одевалась у открытого окна, пока ее супруг еще спал. После мощнейшего взрыва ее отбросило в другой конец помещения вместе с оконной рамой. Сломанные конструкции смертельно травмировали испанку. Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели туристки стали повреждения головы.

Муж, получивший осколочные ранения, как только увидел, что случилось, выбежал на улицу и начал просить о помощи, рассказал отец Лауры. Однако случайные очевидцы ЧП не отреагировали на его беду - они просто "стояли и снимали на смартфоны последствия взрыва". Спустя некоторое время прибыла карета скорой помощи, доставившая супругов в больницу. Однако врачи оказались бессильны.

Автор: Злата Богатова

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