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Число жертв взрыва в центре Парижа возросло до четырех человек
12.1.2019 17:18
Фото: livejournal.com
В результате взрыва в парижской булочной погибли четыре человека.
Как передают французские СМИ, ранее были официально подтверждены сведения о трех жертвах, но позже, несмотря на все усилия врачей, скончалась раненая испанка.
По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в числе погибших — двое сотрудников пожарной службы.
Согласно уточненным сведениям, в результате ЧП пострадали тридцать шесть человек. Как сообщает радиостанция France Info, состояние двенадцати раненых врачи оценивают как тяжелое. По данным ряда источников, среди пострадавших - граждане других стран, в частности, Испании и Украины.
По мнению специалистов, причиной взрыва скорее всего стала утечка бытового газа в булочной, которая находится на первом этаже. Взрывной волной в четырехэтажном здании были выбиты окна, пострадали и соседние дома, где вылетели витрины.
Напомним, ЧП случилось на территории девятого округа французской столицы, в самом центре города, где много туристов. Незадолго до взрыва в булочной, расположенной на пересечении улиц Тревиз, Монтйон и Сент-Сесиль, начался пожар.
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