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Экс-глава РАН прокомментировал обвинения в расизме, из-за которых в США лишили званий нобелевского лауреата
14.1.2019 23:50
Фото: o0bg.com
Экс-президент Российской академии наук, академик РАН Владимир Фортов поддержал первооткрывателя молекулы ДНК Джеймса Уотсона, передает агентство "Интерфакс".
Напомним, ранее американского ученого, удостоенного Нобелевской премии, обвинили в расизме и лишили почетных званий.
Как отметил бывший глава РАК, в прошлом его американский коллега мог говорить о том, что для представителей африканской расы, свойственны меньшие интеллектуальные способности. При этом смысл заключался в том, что в Африке сейчас недостаточно высок уровень естественно-научного образования, если сравнивать его с Америкой и Европой. Именно такое впечатление сложилось у Владимира Фортова после беседы с Джеймсом Уотсоном, подчеркнул академик.
Поделившись своим мнением по этому поводу, Фортов напомнил о визите Уотсона в Россию. Приехав летом 2015 года, американский деятель провел публичную лекцию в здании РАН на Воробьевых горах, где тогда собрались много известных ученых и представителей молодого поколения.
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