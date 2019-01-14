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Нобелевского лауреата лишили званий за расистские высказывания
14.1.2019 08:28
Фото: o0bg.com
Первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона лишили почетных званий, передает РИА Новости.
Руководство американской лаборатории Cold Spring Harbor приняло такое решение после высказываний ученого о различиях в интеллектуальном уровне у представителей разных рас.
В начале января телекомпания PBS представила документальный фильм, включавший высказывания Джеймса Уотсона. Выдающийся ученый поделился мнением в различиях в интеллектуальном потенциале у представителей различных рас. В частности, он говорил о том, что имеется "разница в результатах белых и темнокожих на тестах IQ".
Комментарии 90-летнего нобелевского лауреата сразу же вызвали большой общественный резонанс. Отреагировав на это, администрация Cold Spring Harbor сделала специальное заявление. Подчеркнув, что мнение ученого не подтверждается наукой, представители руководства выразили осуждение.
В тексте также отмечалось, что высказывания доктора не отражают взгляды попечителей лаборатории и ее сотрудников, а также студентов.
Позднее стало известно об отзыве всех наград выдающегося генетика, который в 1862 году был удостоен Нобелевской премии за достижения в области физиологии и медицины.
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