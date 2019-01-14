Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нобелевского лауреата лишили званий за расистские высказывания

14.1.2019 08:28

Фото: o0bg.com



Первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона лишили почетных званий, передает РИА Новости.



Руководство американской лаборатории Cold Spring Harbor приняло такое решение после высказываний ученого о различиях в интеллектуальном уровне у представителей разных рас.



В начале января телекомпания PBS представила документальный фильм, включавший высказывания Джеймса Уотсона. Выдающийся ученый поделился мнением в различиях в интеллектуальном потенциале у представителей различных рас. В частности, он говорил о том, что имеется "разница в результатах белых и темнокожих на тестах IQ".



Комментарии 90-летнего нобелевского лауреата сразу же вызвали большой общественный резонанс. Отреагировав на это, администрация Cold Spring Harbor сделала специальное заявление. Подчеркнув, что мнение ученого не подтверждается наукой, представители руководства выразили осуждение.



В тексте также отмечалось, что высказывания доктора не отражают взгляды попечителей лаборатории и ее сотрудников, а также студентов.



Позднее стало известно об отзыве всех наград выдающегося генетика, который в 1862 году был удостоен Нобелевской премии за достижения в области физиологии и медицины.



Автор: Злата Богатова

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