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В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
13.1.2019 21:39
Фото: sputniknews.lt
В Австрии в результате схода лавины погибли три лыжника, еще один числится пропавшим без вести.
Как передает "Би-би-си", ЧП случилось неподалеку от популярного у туристов горнолыжного курорта Лех-на-Арльберге.
Поиски пропавшего лыжника приостановлены - по словам представителей местных экстренных служб, сохраняется высокий риск схода новой лавины. Отмечается, что тела погибших лыжников спасатели обнаружили у одного из наиболее опасных склонов курорта. Ранее он был закрыт из-за плохой погоды.
Как сообщает Associated Press, все погибшие прибыли в Австрию из ФРГ. Поиски были начаты после того, как в экстренные службы обратилась супруга одного из туристов. Обеспокоенная женщина сообщила о том, что пропал ее муж.
На сегодняшний день число жертв непогоды, сохраняющейся на территории Европы, возросло до двадцати четырех человек. В Австрии, где продолжаются сильнейшие снегопады, в ликвидации последствий стихийного удара уже задействованы военные.
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