|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Австрии и Германии девять человек стали жертвами мощных снегопадов
8.1.2019 13:14
Фото: pan.md
Как минимум девять человек погибли из-за мощных снегопадов, обрушившихся в последние сутки на Австрию и южные области Германии, передает ТАСС. Как прогнозируют синоптики, погода не улучшится до начала следующей недели.
Со ссылкой на представителей экстренных служб сообщается, что из-за снегопадов погибли по меньшей мере девять человек. Смертельные случаи были зафиксированы в Австрии и на юге ФРГ. Данные о пострадавших и уроне, который нанесен инфраструктуре, уточняются.
В Австрии полностью эвакуирован горнолыжный курорт Хохкар. По данным газеты Bild, меры приняты после того, как возникла угроза схода огромной лавины. Местное руководство заявило, что не допустит повторения трагедии, подобной той, что произошла двадцать лет назад в Гальтюре, когда многотонная снежная масса накрыла целую коммуну. Жертвами катастрофы, случившейся в начале 1999 года, стал тридцать один человек.
Довольно напряженная обстановка сложилась сейчас и в Баварских Альпах. Администрация района Мисбах уже объявила о введении режима ЧС. Учитывая, что снегопады не окончатся до начала следующей недели, а слой осадков может в итоге составить около двух метров, власти опасаются, что могут случиться обрушения некоторых зданий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|