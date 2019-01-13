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В Ингушетии скончался один из полицейских, пострадавших при обстреле машины главы ЦПЭ
13.1.2019 12:12
Фото: russkaya-moldova.ru
В Назрани скончался один из полицейских, машину которых обстреляли накануне вечером на территории Сунженского района Ингушетии. Ранее сообщалось, что врачи республиканской клинической больницы провели экстренную операцию. Однако им не удалось спасти пациента.
В администрации медицинского учреждения отметили, что "хирурги сделали все, что было в их силах". Но полицейский получил три серьезных ранения, которые оказались слишком тяжелыми. Спасти правоохранителя медикам не удалось. Состояние двоих пострадавших врачи сейчас оценивают как удовлетворительное. Пациенты идут на поправку, полагают медики.
Ранее стало известно о ЧП на федеральной автодороге "Кавказ", где неизвестные обстреляли машину Mercedes, в котором ехали полицейские. Позднее выяснилось, что нападение было совершено на автомобиль руководителя республиканского Центра по противодействию экстремизму МВД РФ. Злоумышленники, которые, предположительно, находились в автомобиле Lada Granta, успели скрыться, ведется их поиск.
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