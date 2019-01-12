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Женская сеть myJulia.ru
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В Германии беременная женщина потеряла ребенка после нападения мигранта
11:09
Фото: inforos.ru
В германском Бад-Кройцнахе уроженец Афганистана напал с ножом на беременную женщину.
ЧП случилось в одной из больниц, передают зарубежные СМИ. В результате инцидента женщина потеряла ребенка.
Инцидент произошел на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц вечером минувшей пятницы, 11 января, мигрант повздорил с беременной женщиной. В результате стихийно возникшего конфликта выходец из Афганистана ударил немку ножом.
Врачам, которые провели экстренную операцию, не удалось спасти нерожденного ребенка пострадавшей женщины, В заявлении полицейского управления Майнца, которое было опубликовано после ЧП, отмечается, что состояние потерпевшей медики сейчас оценивают как стабильное.
Злоумышленник сам явился в полицию, дав признательные показания. Нападавший задержан, его доставили в СИЗО. Сведений о личности преступника из официальных источников пока не поступало. Расследование по факту случившегося активно продолжается.
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