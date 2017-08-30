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В центре Парижа прогремел мощный взрыв
13:23
Фото: oblgazeta.ru
В самом центре столицы Франции прогремел мощный взрыв, передает агентство "Интерфакс". По предварительным данным, ЧП случилось на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Эпицентр взрыва находился в здании булочной, где ранее начался пожар.
Как сообщают представители правоохранительных органов города, пожарные сейчас продолжают работу по ликвидации возгорания на улице Тревиз. Во время пожара в здании булочной произошел мощный взрыв.
Местные власти обращаются к парижанам и гостям города с призывом воздержаться от поездок рядом с местом ЧП, чтобы машины экстренных служб могли беспрепятственно туда добраться.
Официальных сведений о погибших или раненых пока не поступало. Судя по фотографиям, которые уже начали распространяться в социальных сетях и французских СМИ, зданию булочной, расположенной на пересечении улиц Тревиз, Монтйон и Сент-Сесиль нанесен значительный ущерб. Кроме того, пострадали и соседние магазины.
Согласно первым выводам специалистов, ЧП могло случиться из-за утечки газа.
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